Ананских: виновную в диверсии на "Северных потоках" страну Швеция не назовёт

В прокуратуре Швеции подтвердили, что подрыв "Северных потоков" является диверсией. Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских прокомментировал ситуацию специально для Pravda.Ru.

В том, что это террористический акт, никто не сомневался, так как взорваны были сразу три нитки газопровода, а это уже не похоже на случайность, отмечает он. Россия хотела участвовать в расследовании ЧП, но Дания и Швеция отказали Москве, а без их разрешения заниматься этим нельзя, ведь подрывы произошли в территориальных водах этих государств. Ананских уверен, что выгодоприобретатели в этой ситуации имеются.

"Я думаю, что это вообще целенаправленно было сделано именно в территориальных водах Дании и Швеции для того, чтобы не допустить "Газпром" к оперативному расследованию этой ситуации, этого ЧП. Потому что львиная доля трубопровода "Северного потока-1" и "Северного потока-2" идёт по нейтральной территории, по ничьей земле, и есть небольшие участки, где он заходит на территориальные воды этих стран. И именно там произошли эти взрывы. Конечно, это неслучайно", — полагает собеседник.

Кроме того, что это была диверсия, Швеция больше ничего не сказала после проведения расследования. Дальше оно не продвинется и виноватую страну никто не объявит, "хотя все в мире понимают, кто от этого больше всего выиграл", заключил Ананских.

В службе безопасности Швеции сообщили, что с места происшествия изъяты предметы со следами взрывчатого вещества.