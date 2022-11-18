Правозащитник об убийстве женщины на юго-западе Москвы: полиция могла помочь

Основатель фонда "Ежевика", правозащитница Наталья Радиевская в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала жестокое убийство жительницы Москвы, которая накануне сообщила в полиции о том, что её преследуют.

Эксперт признала, что полиция в России особенно не предпринимает действий, когда женщины заявляют о преследовании, потому что у нас нет чётких законов, регламентирующих сталкинг, то, что называется, на Западе "сталкинг". У нас нет охранных ордеров, у нас нет регулирующих правовых систем, которые могли бы защищать женщин или мужчин от преследования.

Радиевская уверена, что полиция, когда получает подобный сигнал от потенциальной жертвы, обязательно должна предпринять какие-то действия.

"Когда человек обращается в полицию и заявляет о сталкинге, должны быть действия, хотя бы должна быть проведена какая-то беседа или должен быть вызван угрожающий жертве человек. На данные мероприятия должен привлекаться психолог. Когда человек занимается сталкингом, это уже психическое отклонение. При некоторых видах психических отклонений над человеком нужно действительно держать шефство, потому что это маниакальная идея. Он уже сам не свой, он уже верит, что нужно убить, что нужно что-то сделать с этим объектом. То есть это болезнь. А больных людей лечить нужно", — объяснила Радиевская.

Эксперт считает, что исправить ситуацию помогли бы как миниумм две меры — охранные ордера и психиатрическая помощь. При этом Радиевская признала, что в России этому моменту уделяется очень мало внимания.

Правозащитник напомнила, что если вовремя оказать психически нездоровому человеку помощь, можно было бы сохранять как жертву, так и самого человека от тех поступков, которые он совершает в состоянии затмения сознания. Эксперт напомнила, что когда полиция выезжает на вызовы при семейно-бытовом насилии, обязательно автор насилия должен ставиться на учет в ПНД, то есть должна приезжать не просто полиция, но и психологическая служба.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. При этом известно, что погибшая накануне сообщила в полицию о том, что её преследуют.