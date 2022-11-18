Заводчанам в Красноярске подарили стриптизёршу: "Чтобы приятно мужикам сделать"

Работникам Красноярского завода на день рождения компании подарили стриптизёршу, которая исполнила танец под музыку из советского фильма "Весна на Заречной улице".

В Сети распространились кадры, на которых стриптизёрша исполняет эротический танец на конвейерной ленте. На видео женщина, облачённая в рабочий комбинезон, раздевается перед толпой рабочих под песню из советской кинокартины.

Выяснилось, что это был подарок руководства компании в честь дня рождения завода.

Руководитель предприятия "Сибсталь МК" Дамир Басыров объяснил, что сотрудники завода остались очень довольны подарком.

"Это по нашей инициативе, чтобы приятно мужикам сделать. Все в восторге остались, даже женщины, от необычной идеи. Это был сюрприз. Нашей компании год. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно когда один раз", — цитирует слова Басырова издание "Подъём".

Глава предприятия посоветовал всем критикующим такую форму досуга заводчан заниматься своей жизнью.