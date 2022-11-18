На въезде в Ставрополь установили фигуру слона за 6,6 млн рублей

На южном въезде в Ставрополь установили необычный арт-объект — фигуру слона из металлической арматуры 20-ти метровой высоты. Об этом пишет издание newstracker.ru.

Отмечается, что фирма, выполнившая заказ, по условиям контракта получила за свои услуги 6,6 млн рублей. То есть именно столько слон обошёлся краевому бюджету.