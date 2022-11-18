ВЦИОМ: 96% россиян одобряют детские новогодние мероприятия на фоне СВО

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование и узнали об отношении граждан РФ к новогодним мероприятиям во время военной спецоперации по принуждению к миру.

По информации ВЦИОМ, 96% опрошенных выступили за организацию праздников для несовершеннолетних. При этом 89% респондентов поддержали установку елей на улицах. Но 54% россиян высказались против салютов.

Как отметили в центре, 12% граждан России не одобряют украшение городов из-за Нового года. Также выяснилось, что 37% участников исследования призывают руководство магазинов в этот раз сделать праздничное оформление скромным.