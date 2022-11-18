Заболоцкая: правильное поведение на дороге должно стать для ребёнка привычкой

По словам генерального директора Региональной общественной организации "Союз безопасности дорожного движения" Светланы Заболоцкой, дорожно-транспортный травматизм детей происходит из-за их незрелости и неспособности правильно оценивать обстановку. Также дети нуждаются в движении, которое преобладает над осторожностью, и пытаются подражать взрослым.

Родители должны помочь ребёнку, чтобы правила безопасного поведения на дороге вошли в привычку, отмечает Заболоцкая. Также следует обратить внимание на то, что перебегать дорогу нельзя.

"Постоянно акцентируйте внимание ребёнка на переход с быстрого шага или даже бега на более размеренный (но не слишком медленный) шаг при пересечении проезжей части. Так у него сформируется устойчивая ассоциация, что нужно остановиться и оглядеться", — цитирует рекомендации специалиста "Вести Подмосковья".