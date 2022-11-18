Опрос: главный страх россиян — обострение конфликта с другими странами

Сейчас россияне больше всего беспокоятся из-за возможности ухудшения отношений с другими странами. Об этом рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на основании данных всероссийского опроса среди 1600 россиян старше 18 лет.

Помимо этого, жителей России пугает увеличение социального неравенства и боязнь уменьшения доходов.

"На сегодняшний день мы видим, на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов, в то время как достаточно хорошие данные мы видим по ситуации с разгулом преступности", — сказал Абрамов на пленарном заседании форума "Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы".

Абрамов отметил, что в 2021–2022 годах основное беспокойство россиян вызывала инфляция, которая оценивалась гражданами как высокая, зато на сегодняшний день жители страны уже не рассматривают её как одну из главных проблем.

Также по словам Абрамова, индекс материального положения РФ в текущем году выше, чем в предыдущем, однако россиян тревожит их будущее в этом плане.