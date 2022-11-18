Украинский пропагандист прибыл в Харьковскую область, чтобы узнать о настрое местного населения в отношении киевского руководства и России. Однако во время беседы с жителем Купянска произошёл небольшой конфуз.
"Местное население? Наверное, больше 60 процентов, дорогой", — ответил мужчина на вопрос киевского журналиста.
Интервьюер с ярко выраженным украинским акцентом переспросил: "За шо?".
"За Россию!", — подчеркнул мужчина.
Также житель Купянска попросил не записывать его на камеру, однако украинский пропагандист всё равно выложил видео в Сеть.
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