Житель Купянска удивил ответом про настрой местных в отношении РФ: больше 60%

Украинский пропагандист прибыл в Харьковскую область, чтобы узнать о настрое местного населения в отношении киевского руководства и России. Однако во время беседы с жителем Купянска произошёл небольшой конфуз.

"Местное население? Наверное, больше 60 процентов, дорогой", — ответил мужчина на вопрос киевского журналиста.

Интервьюер с ярко выраженным украинским акцентом переспросил: "За шо?".

"За Россию!", — подчеркнул мужчина.

Также житель Купянска попросил не записывать его на камеру, однако украинский пропагандист всё равно выложил видео в Сеть.