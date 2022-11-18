Российским детсадовцам предложили раскраску с миной "Лепесток"

Родители одного из детских садов села Замостье пожаловались на методички для малышни, где авторы предложили "спрятать" мину "Лепесток" и закрасить предметы, куда бы она могла поместиться. Однако, по словам разработчика "Блокнота безопасности дошкольника" Михаила Шейченко, книги не должны были попасть в учебные учреждения.

Шейченко подчеркнул, что методичка "сырая" и её ещё надо дорабатывать.

"Мы ещё разрабатываем контент. Блокноты были направлены в территории для того, чтобы получить критику, рецензию. Поэтому в образовательный процесс мы его не запускали. Мне совершенно непонятно, как родители смогли его в принципе увидеть, потому что он неготовый, тиража нет", — цитирует ректора Белгородского института стратегии развития образования Газета.Ru.

По словам разработчика, методички сначала должны пройти проверку у психологов и других специалистов. О том, как блокнот попал в детский сад и почему педагоги решили по нему преподавать, сейчас выясняется.