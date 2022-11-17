Банкир Олег Тиньков лишился ценного имущества, которое хранил на своей итальянской вилле.
В виллу экс-владельца "Тинькофф Банка", расположенную в итальянском городе Форте-дей-Марми, пробрались злоумышленники. Неизвестные взломали систему безопасности в доме бизнесмена и добрались до содержимого сейфов предпринимателя.
Отмечается, что сделали они свою чёрную работу "с исключительным профессионализмом". Всего добычей воров стало имущество стоимостью в несколько сотен тысяч евро.
Сам Олег Тиньков в это время находился с семьёй в Мексике.
Модель Виктория Боня также недавно стала жертвой преступников. Злоумышленники обчистили квартиру звезды в Монако.
Высказываются предположения, что воры сознательно выбирают недвижимость состоятельных российских граждан за рубежом.
Ранее Олег Тиньков призвал сына мстить за украденное богатство "путинскому режиму".
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