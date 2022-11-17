Итальянскую виллу Тинькова обокрали с "исключительным профессионализмом"

Банкир Олег Тиньков лишился ценного имущества, которое хранил на своей итальянской вилле.

В виллу экс-владельца "Тинькофф Банка", расположенную в итальянском городе Форте-дей-Марми, пробрались злоумышленники. Неизвестные взломали систему безопасности в доме бизнесмена и добрались до содержимого сейфов предпринимателя.

Отмечается, что сделали они свою чёрную работу "с исключительным профессионализмом". Всего добычей воров стало имущество стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Сам Олег Тиньков в это время находился с семьёй в Мексике.

Модель Виктория Боня также недавно стала жертвой преступников. Злоумышленники обчистили квартиру звезды в Монако.

Высказываются предположения, что воры сознательно выбирают недвижимость состоятельных российских граждан за рубежом.

Ранее Олег Тиньков призвал сына мстить за украденное богатство "путинскому режиму".