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Контрактник из Абакана хотел припугнуть сослуживца автоматом и убил его

Общество

Контрактник из Абакана предстанет перед судом за то, что случайно убил из автомата своего сослуживца в зоне проведения спецоперации, в полевом лагере.

Контрактник из Абакана хотел припугнуть сослуживца автоматом и убил его

Как пишет newkhakasiya.online, трагедия произошла ещё летом, 13 июня, на Украине, во временном полевом лагере. Контрактник захотел просто припугнуть пьяного сослуживца, и решил в пылу ссоры для острастки выстрелить в воздух из заряженного автомата.

"В это же время, другой сослуживец, желая предотвратить действия Иванова, обхватил его сзади руками за предплечья. При этом Иванов, не выпуская автомат из рук, непроизвольно направил его стволом в сторону потерпевшего, произведя тут же не менее трех автоматических неприцельных выстрелов", — так описали произошедшее в суде.

В результате военнослужащий нанёс сослуживцу серьёзные ранения в живот, отчего тот скончался. Теперь контрактнику светит до пяти лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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