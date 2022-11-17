Белгородцы пожаловались на поведение медиков поликлиники во время обстрела

Жительница Белгорода на странице губернатора пожаловалась на поведение медиков детской поликлиники во время обстрела. Об этом пишет издание bel.ru.

По её словам, на медкомиссию собрали около 100 школьников, а когда начался обстрел и сработала система ПВО, организовывать вывод детей из здания пришлось самим учителям. Никто из медперсонала не помог с эвакуацией, утверждает белгородка.