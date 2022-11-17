Жительница Белгорода на странице губернатора пожаловалась на поведение медиков детской поликлиники во время обстрела. Об этом пишет издание bel.ru.
По её словам, на медкомиссию собрали около 100 школьников, а когда начался обстрел и сработала система ПВО, организовывать вывод детей из здания пришлось самим учителям. Никто из медперсонала не помог с эвакуацией, утверждает белгородка.
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