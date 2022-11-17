Больше половины москвичей хотят видеть столицу украшенной к Новому году

В опросе, касающемся вариантов празднования Нового года в этом году в российской столице, уже приняли участие более 200 тысяч москвичей.

Больше половины респондентов (53%) считают, что к новогодним праздникам Москва должна быть украшена, однако массовые мероприятия в этом году проводить не стоит. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте "Активный гражданин".

"Всего проголосовало граждан: 207 355. Распределение ответов: 53% — сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 28% — праздновать так же, как и в прошлые годы и вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 19% — не украшать город и не проводить праздничных мероприятий", — сказано на странице голосования.

Опрос, касающийся празднования Нового года в Москве, начался на портале "Активный гражданин" 16 ноября по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее в некоторых регионах РФ предложили отказаться от традиционных мероприятий к Новому году, чтобы получить возможность перечислить сэкономленные деньги на поддержку спецоперации.