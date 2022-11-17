В Белгороде слышны громкие взрывы

Жители Белгорода утверждают, что в городе раздаются громкие взрывы. Отмечается, что их причина пока неизвестна, сообщает Telegram-канал "Белгород | ФОНАРЬ".

"В Белгороде очень громко. О последствиях неизвестно", — говорится в сообщении.

Комментариев по этому поводу от местных властей пока не поступило.

16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков о ракете "Точка-У", сбитой над городом Валуйки. В результате инцидента один человек погиб и ещё одна женщина получила ранения ног, после чего была госпитализирована.