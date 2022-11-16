Политолог Сайгин: "Граждане СССР"* — угроза для существования страны

56-летний мужчина в Анапе ранил ножом сотрудников МВД, а затем открыл стрельбу из своего дома. Житель южного города назвал себя "гражданином СССР"*.

Возомнивший себя гражданином великой империи мужчина отказывался платить за газ, свет и воду, так как считал, что имеет право пользоваться коммунальными благами бесплатно.

Последователи движения "Граждане СССР" проповедуют идею о том, что Советский Союз распался не законно, поэтому не признают современное российское законодательство.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали "врио президента СССР" Сергея Тараскина.

Политолог и журналист Александр Сайгин отметил, что адепты данного учения отказываются жить в реальности, что очень напоминает симптомы шизофрении.

"К сожалению, конспирологическое мышление у наших людей очень развито и очень популярно, поэтому любая теория заговора — например, что СССР никуда не делся — она заходит "на ура"", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".

Сайгин считает это экстремистское движение является угрозой для существования страны и опасно для общества.

*"СССР", "Граждане СССР" — экстремистская организация, запрещена в России.