Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о смерти первой дочери.

В своём сообщении Кадыров поблагодарил Владимира Путина за присвоение своей жене Медни звания "Мать-героиня". Он рассказал, что у них с супругой 14 детей, "хотя должно было быть 15".

Глава ЧР написал, что он и Медни Кадырова поженились ещё в 90-х годах. Их первая дочь умерла вскоре после рождения. Кадыров посетовал, что в последние годы у него мало возможностей провести время вместе с женой и детьми.

По словам Рамзана Кадырова, старшие дочери рассказывали ему, что в детстве обижались из-за недостатка внимания. Но его жена объясняла им, что они должны быть "опорой отцу, а не обузой".