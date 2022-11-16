Власти отправили в Чечню на перевоспитание 200 российских подростков

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регион для военно-патриотического воспитания прибыли 200 трудных подростков, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.

"Программа включает посещение достопримечательных мест, участие в спортивных мероприятиях", — сказал политик.

Вместе с этим он анонсировал мастер-классы и беседы с популярными чеченскими спортсменами.

Также Кадыров отметил, что несовершеннолетние граждане побывали в Российском университете спецназа. Сотрудники учебного заведения организовали для ребят экскурсию.