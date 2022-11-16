После самого сильного за последнее время ракетного удара по Украине 15 ноября, столица погрузилась во мрак. На улицах автомобили стоят в пробках, наблюдаются серьёзные перебои в работе интернета, а график отключения электроэнергии хоть и есть, но работает он хаотично. Жительница Киева рассказала в беседе с "МК", как им сейчас приходится жить.
Киевлянка по имени Александра сообщает, что Новогоднего настроения в городе совсем нет. Цены на прилавках в магазинах выросли в три раза. Попасть к врачу становится практически невозможно, приёмы отменяют, так как происходит отключение электричества. Также девушка сообщает, что тепло в дома подают с перебоями.
"И в городе откуда-то появилось огромное количество бездомных, потерявших свое жилище по разным причинам. Вот они вообще рискуют замерзнуть", — заключила собеседница.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.