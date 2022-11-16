После ракетных ударов ВС РФ сидящий без электричества Киев заполонили бомжи

После самого сильного за последнее время ракетного удара по Украине 15 ноября, столица погрузилась во мрак. На улицах автомобили стоят в пробках, наблюдаются серьёзные перебои в работе интернета, а график отключения электроэнергии хоть и есть, но работает он хаотично. Жительница Киева рассказала в беседе с "МК", как им сейчас приходится жить.

Киевлянка по имени Александра сообщает, что Новогоднего настроения в городе совсем нет. Цены на прилавках в магазинах выросли в три раза. Попасть к врачу становится практически невозможно, приёмы отменяют, так как происходит отключение электричества. Также девушка сообщает, что тепло в дома подают с перебоями.

"И в городе откуда-то появилось огромное количество бездомных, потерявших свое жилище по разным причинам. Вот они вообще рискуют замерзнуть", — заключила собеседница.