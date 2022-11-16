Оперативник Ульянов: детям нужно рассказывать об опасных группах в интернете

В интернете дети могут столкнуться с целым рядом угроз: шантажом, фишингом, сватингом, "группами смерти" или преследованием маньяков. Об этом предупредил эксперт по кибербезопасности и оперативник ГУ МВД России по Иркутской области Владимир Ульянов.

Эксперт напомнил, что в роли администраторов подобных групп выступают профессиональные рекламщики или SMM-специалисты, которые умело манипулируют неискушёнными умами, заставляя действовать по заранее продуманным схемам.

Оперативник посоветовал рассказать детям о возможных опасностях, поджидающих их в Сети, и время от времени проверять, чем ребёнок занимается в интернете.

"Ребята должны понимать, что их могут использовать втемную, водить за нос. Если будут объяснять, как устроен интернет, на чем там зарабатывают деньги, дети вообще не станут замечать этих групп, проходить мимо. Кроме того, не лишним будет читать переписку детей в соцсетях, смотреть, на какие группы ребенок подписан, чем интересуется", — рассказал Ульянов в разговоре с "КП-Иркутск".

Эксперт посоветовал напомнить детям, что в целях безопасности не стоит вводить на других ресурсах пароли и логины от соцсетей, не поддаваться на уговоры незнакомцев и не делиться с ними фотографиями и личной информацией.