Учёные из Чили, Германии и Италии провели совместное исследование по зависимости тревожного состояния от хронотипа человека.
40 добровольцев две недели участвовали в эксперименте. Половина из них относились к вечернему хронотипу — "совам", остальные люди имели промежуточный хронотип. Journal of Affective Disorders (JAD) опубликовал результаты исследования: у первой половины выявлена более сильная реакция на страх. Это говорит о том, что "совы" подвержены развитию тревожности больше.
"Это исследование даёт нам новое представление о влиянии циркадных ритмов на когнитивные и аффективные процессы. Циркадным ритмам уделяется все большее внимание в контексте психических расстройств", — пишет один из авторов исследования Кармело М. Викарио.
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