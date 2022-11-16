JAD: стать тревожной личностью больше всех грозит "совам"

Учёные из Чили, Германии и Италии провели совместное исследование по зависимости тревожного состояния от хронотипа человека.

40 добровольцев две недели участвовали в эксперименте. Половина из них относились к вечернему хронотипу — "совам", остальные люди имели промежуточный хронотип. Journal of Affective Disorders (JAD) опубликовал результаты исследования: у первой половины выявлена более сильная реакция на страх. Это говорит о том, что "совы" подвержены развитию тревожности больше.

"Это исследование даёт нам новое представление о влиянии циркадных ритмов на когнитивные и аффективные процессы. Циркадным ритмам уделяется все большее внимание в контексте психических расстройств", — пишет один из авторов исследования Кармело М. Викарио.