Работа главы Петрозаводска Любарского будет стоит дороже

Из бюджета Петрозаводска готовы потратить в 2023-2025 на функционирование высшего должностного лица в муниципалитете, то есть главы города Владимира Любарского, более 3,27 миллиона рублей. Об этом пишет издание karelinform.ru.

Отмечается, что в бюджете на 2021-2023 эта статья расходов была меньше и оценивалась в 3,107 миллиона рублей.