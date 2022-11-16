Из бюджета Петрозаводска готовы потратить в 2023-2025 на функционирование высшего должностного лица в муниципалитете, то есть главы города Владимира Любарского, более 3,27 миллиона рублей. Об этом пишет издание karelinform.ru.
Отмечается, что в бюджете на 2021-2023 эта статья расходов была меньше и оценивалась в 3,107 миллиона рублей.
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