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Врачи Пятигорской больницы отказались помочь умирающему: чужой пациент

Общество

Ночью жителю 81-летнему Железноводска неожиданно стало плохо, и с подозрением на инсульт его на скорой помощи увезли в Пятигорскую больницу.

Врачи Пятигорской больницы отказались помочь умирающему: чужой пациент

В больнице мужчине сделали КТ-исследование, которое не выявило у него. острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Однако пациент начал задыхаться, синеть и терять сознание, поэтому взволнованные его состоянием дочери стали умолять врачей как-то облегчить состояние отца, и подключить его к кислороду.

Однако дежурный врач сослался на действующий регламент, сказав, что раз у пациента не диагностирован инсульт, лечиться ему придётся по месту жительства.

"Ему было абсолютно все равно, что папа задыхается и находится в полуобморочном состоянии, на все наши мольбы сначала стабилизировать состояние, а потом уже переводить в другую больницу, он разве что не через зевок сослался на приказ краевого минздрава. Из которого следует, что при исключении инсульта иногородние пациенты едут лечиться домой", — рассказала дочь мужчины в беседе с newstracker.ru.

В итоге, несмотря на ухудшающееся состояние больного и просьбы его родных о помощи, мужчину в Пятигорской больнице лечить отказались, и его пришлось везти на машине скорой помощи помощи по месту прописки, в Железноводск. Там задыхающегося пациента срочно положили в реанимацию, однако спустя несколько часов его не стало.

Замглавврача Пятигорской больницы в своё оправдание заявила, что персонал действовал по инструкции, и не должен был оказывать помощь пациенту, раз у него не подтвердился диагноз "инсульт". Помимо этого, она напомнила о почтенном возрасте пациента, пытаясь объяснить нежелание ему помочь.

Дочери мужчины направили жалобы в прокуратуру, минздрав и следком, считая, что врачи могли помочь пациенту, но не стали этого делать.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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