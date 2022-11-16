Зарегистрировать рождение ребёнка без посещения ЗАГСа теперь можно в Ростовской области. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.
Отмечается, что это стало возможно за счёт сервиса "Рождение ребёнка" на портале госуслуг. Родителям нужно всего лишь заполнить заявление и документ придёт в личный кабинет.
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