В Ростовской стала доступна регистрация рождения ребёнка без посещения ЗАГСа

Зарегистрировать рождение ребёнка без посещения ЗАГСа теперь можно в Ростовской области. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Отмечается, что это стало возможно за счёт сервиса "Рождение ребёнка" на портале госуслуг. Родителям нужно всего лишь заполнить заявление и документ придёт в личный кабинет.