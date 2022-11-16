В аэропортах Москвы и Петербурга ввели режим повышенной угрозы теракта

В аэропортах Москвы и Петербурга с сегодняшнего дня, 16 ноября, вводится максимальный — третий — уровень угрозы терактов.

Об этом со ссылкой на собственный источник в Ространснадзоре, сообщают "Известия", предупреждая, что может быть увеличено время досмотра пассажиров и потому стоит приезжать в аэропорт с запасом времени.

Как пояснил изданию главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Фёдор Борисов, наивысший уровень безопасности в аэропортах введён впервые:

"Пассажирам нужно быть готовыми к тому, что могут вырасти очереди на досмотрах и введены какие-либо новые меры контроля. Например, в Пулково сейчас введён третий досмотр — при выходе на посадку в самолёт".

По словам эксперта, пассажирам, конечно, всё это может не понравиться, но безопасность стоит потраченного на неё времени.

Впрочем, по словам члена Общественной палаты России Ильи Зотова, никаких — кроме временных — "сложностей" для путешественников допмеры безопасности принести не должны.