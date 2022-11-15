Представители Следственного комитета по Алтайскому краю сообщили о задержании и допросе местного жителя. По словам правоохранителей, он напал на инвалида.
Как заявили в СК, в Барнауле подозреваемый жестоко обращался с пятилетним ребёнком. Пострадавший сделал обвиняемому замечание, отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разговаривают со свидетелями и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Назначены нужные судебные экспертизы", — добавили в Следственном комитете.
Ранее журналисты newkhakasiya.online сообщили, что в Хакасии инвалид Сергей Иванов более 10 лет ждёт направление на медицинскую реабилитацию.
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