В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида из-за замечания

Представители Следственного комитета по Алтайскому краю сообщили о задержании и допросе местного жителя. По словам правоохранителей, он напал на инвалида.

Как заявили в СК, в Барнауле подозреваемый жестоко обращался с пятилетним ребёнком. Пострадавший сделал обвиняемому замечание, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разговаривают со свидетелями и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Назначены нужные судебные экспертизы", — добавили в Следственном комитете.

Ранее журналисты newkhakasiya.online сообщили, что в Хакасии инвалид Сергей Иванов более 10 лет ждёт направление на медицинскую реабилитацию.