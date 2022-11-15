Депутат Тюменской облдумы попал в скандал из-за портрета в образе Че Гевары

Питерский художник Игорь Петрыгин-Родионов пожаловался на депутата Тюменской облдумы Олега Гальченко, не заплатившего за свой портрет в образе Че Гевары.

Художник из Санкт-Петербурга возмущён поведением депутата, который, по его словам, заказал ему создать портрет в образе кубинского лидера, а затем перестал выходить с ним на связь, когда пришла пора оплачивать работу.

Игорь Петрыгин-Родионов рассказал, что портрет депутата предписывалось сделать как "образ-икону", однако результат творческого труда не устроил народного избранника.

Ранее сообщалось, как из Владимира Зеленского делают нового Че Гевару.

"Типичная история — депутат делает заказ, потом долго кривляется, прикидываясь дурачком, впервые столкнувшимся с понятиями имиджевой рекламы, продвижения и работы вообще. Это традиционно для депутатов-бизнесменов от КПРФ", — цитирует слова художника nashgorod.ru.

Депутат Олег Гальченко заверил журналистов, что не заказывал никаких работ у Петрыгина-Родионова. Он назвал ситуацию "троллингом".