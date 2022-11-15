АТОР: к концу ноября 2022 туры в Египет и ОАЭ будут стоить менее 100 тыс. руб.

В Турции пляжный сезон закончен, и стоимость туров в Анталью упала на 16%. Приобрести десятидневный тур в "тройку" можно за 69 тысяч рублей, сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Однако есть зимние пляжные направления, которые не теряют свою популярность. Так, согласно данным федеральной сети турагентства "1001 Тур", минимальные цены для заездов с 24 по 30 ноября названы для поездки в Египет. Стоимость снижена на 25% и находится в районе 72 тысяч рублей по системе "всё включено" и длительностью пребывания "10 ночей".

В ОАЭ также можно слетать дешевле, чем в середине ноября. Стоимость десятидневного тура будет ниже на 14% и составит порядка 93 тысяч рублей. АТОР сообщает, что за 100-150 тысяч рублей можно отдохнуть в Бахрейне и на Шри-Ланке.