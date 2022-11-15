Российские парламентарии приняли закон об универсальном пособии для семей с низкими доходами. Как заявили представители Минтруда, в среднем граждане получат 7-14 тысяч рублей.
По данным на официальном сайте Госдумы, депутаты одобрили проект сразу в двух чтениях. Известно, что мера поддержки распространяется на семьи с доходом меньше регионального прожиточного минимума на человека.
"Принятие закона установит единые условия выплат", — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее российский парламентарий Светлана Бессараб в разговоре с Pravda.Ru объяснила необходимость единого пособия для малообеспеченных семей с детьми.
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