В Госдуме приняли закон о едином пособии для малообеспеченных семей с детьми

Российские парламентарии приняли закон об универсальном пособии для семей с низкими доходами. Как заявили представители Минтруда, в среднем граждане получат 7-14 тысяч рублей.

По данным на официальном сайте Госдумы, депутаты одобрили проект сразу в двух чтениях. Известно, что мера поддержки распространяется на семьи с доходом меньше регионального прожиточного минимума на человека.

"Принятие закона установит единые условия выплат", — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее российский парламентарий Светлана Бессараб в разговоре с Pravda.Ru объяснила необходимость единого пособия для малообеспеченных семей с детьми.