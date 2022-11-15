В Петербурге будет создано Северо-Западное войсковое казачье общество. Такую инициативу еще год назад предложил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, и сегодня казаки Северной столицы единогласно проголосовали за это решение.
Петербург — один из форпостов России, граничащий со странами, входящими в блок НАТО. В сегодняшних геополитических условиях петербуржское казачество считает необходимостью наращивать силу и завоевывать авторитет, чтобы достойно войти в состав нового — Северо-Западного реестрового казачьего войска.
На рабочей встрече с представителями петербургской власти казаки обсудили вопросы размещения своего нового штаба и возможности поддержки его работы со стороны муниципальной власти северной столицы.
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