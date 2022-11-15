Волонтёр Дикая: помогают в основном не люди с деньгами, а простые и небогатые

По словам волонтёра Ярославы Дикой, очень часто помощь жителям Донбасса оказывают не те, кто действительно без труда мог бы помочь деньгами, а те, кто подолгу отказывает себе в самом необходимом для того, чтобы накопить на посылки нуждающимся.

Ярослава Дикая в беседе с argumenti. ru рассказала, что волонтёры едут туда, где в их помощи нуждаются больше всего, от "Соледара до Угледара". Добровольцы оказывают медицинскую помощь бойцам, привозят на передовую необходимые вещи, помогают эвакуировать стариков и детей из опасных районов, вывозить оттуда раненых, развозить нуждающимся продукты и лекарства, костыли, коляски, и делать ещё множество других дел, которые хоть как-то помогают облегчить жизнь людей, оказавшихся в трудной ситуации.

"Трудностей в работе хватает, но если их боишься, то не стоило и начинать. Где-то надо лекарства, где-то пропавших родных найти. Работы много, но в приоритете конечно же военные, потому что и я, и идейный руководитель нашей гуманитарной группы воевали, и как никто другой знаем, что надо там, в окопах, под огнем фашистов. На самом деле работы всегда хватало, но с началом боевых конечно же порядком добавилось", — рассказала Ярослава Дикая.

Волонтёр призналась, что она и члены её команды часто устают физически, однако морально получают огромное удовлетворение, когда смотрят в глаза тем, кому помогают.