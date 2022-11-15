Daily Mirror: в Великобритании возник дефицит куриных яиц из-за СВО на Украине

Многие жители Великобритании стали жаловаться в социальных сетях на дефицит куриных яиц в супермаркетах. Ассоциация производителей яиц на свободном выгуле (BFREPA) сообщает, что фермеры испытывают проблемы из-за нескольких факторов. Первый — вспышка птичьего гриппа, второй — рост цен на корма для птиц на фоне спецоперации на Украине. Третьим фактором можно назвать высокие цены на электроэнергию, пишет Daily Mirror.

"Цена коробки с дюжиной яиц уже выросла более чем на 22%. Кормление кур сейчас как минимум на 50% дороже, чем было, а цены на энергоносители взлетели так же, как выросли внутренние счета потребителей", — значится в заявлении BFREPA.

Статистика говорит о том, что 33% фермеров прекратили или значительно сократили производство яиц. Нехватка яиц привела к пустым прилавкам в магазинах, изменениям в меню кафе и ресторанов, а также нормированию отпуска в одни руки.