Многие жители Великобритании стали жаловаться в социальных сетях на дефицит куриных яиц в супермаркетах. Ассоциация производителей яиц на свободном выгуле (BFREPA) сообщает, что фермеры испытывают проблемы из-за нескольких факторов. Первый — вспышка птичьего гриппа, второй — рост цен на корма для птиц на фоне спецоперации на Украине. Третьим фактором можно назвать высокие цены на электроэнергию, пишет Daily Mirror.
"Цена коробки с дюжиной яиц уже выросла более чем на 22%. Кормление кур сейчас как минимум на 50% дороже, чем было, а цены на энергоносители взлетели так же, как выросли внутренние счета потребителей", — значится в заявлении BFREPA.
Статистика говорит о том, что 33% фермеров прекратили или значительно сократили производство яиц. Нехватка яиц привела к пустым прилавкам в магазинах, изменениям в меню кафе и ресторанов, а также нормированию отпуска в одни руки.
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