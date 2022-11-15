Покинувшим Херсон гражданам угрожают их бывшие соседи

Жителям Херсона, которые в целях безопасности уехали из города, угрожают их бывшие соседи и друзья, которые там остались. Такой информацией поделился общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.

По словам общественника, бывшие друзья и соседи демонстрируют высокую степень агрессии к эвакуировавшимся.

"Люди, которые эвакуировались из Херсона, сейчас получают угрозы от своих друзей и соседей. Им говорят, что ВСУ вернулись и с ними теперь расправятся. Украина очень жестоко в этом плане действует, и соседи, и бывшие друзья очень агрессивно настроены к людям, которые уехали, и шлют пожелания смерти, расправы", — сказал Мороз, слова которого приводит агентство ТАСС.

Мороз добавил, что тем, кто остался в Херсоне, сейчас приходится несладко — в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Люди в таких условиях не живут, а выживают, добавил общественный деятель.