Жителям Херсона, которые в целях безопасности уехали из города, угрожают их бывшие соседи и друзья, которые там остались. Такой информацией поделился общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.
По словам общественника, бывшие друзья и соседи демонстрируют высокую степень агрессии к эвакуировавшимся.
"Люди, которые эвакуировались из Херсона, сейчас получают угрозы от своих друзей и соседей. Им говорят, что ВСУ вернулись и с ними теперь расправятся. Украина очень жестоко в этом плане действует, и соседи, и бывшие друзья очень агрессивно настроены к людям, которые уехали, и шлют пожелания смерти, расправы", — сказал Мороз, слова которого приводит агентство ТАСС.
Мороз добавил, что тем, кто остался в Херсоне, сейчас приходится несладко — в городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Люди в таких условиях не живут, а выживают, добавил общественный деятель.
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