Практически во всех регионах Северокавказского Федерального округа уже третий месяц наблюдается дефицит антибиотиков. Точных причин происходящего фармацевты назвать не могут.
Издание newstracker.ru попыталось разобраться, куда делись лекарства и есть ли связь между отсутствием препаратов и частичной мобилизацией.
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