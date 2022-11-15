На Северном Кавказе третий месяц ощущается нехватка антибиотиков

Практически во всех регионах Северокавказского Федерального округа уже третий месяц наблюдается дефицит антибиотиков. Точных причин происходящего фармацевты назвать не могут.

Издание newstracker.ru попыталось разобраться, куда делись лекарства и есть ли связь между отсутствием препаратов и частичной мобилизацией.

Подробнее от этом читайте в статье на сайте.