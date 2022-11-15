Жители Тюмени раскритиковали приёмы врача через телеконсультацию и задались вопросом, как гастроэнтеролог будет смотреть печень пациентов через монитор.
"Возмущению нет предела! Это новый способ лечения у нас. Меня поражает наша медицина. Интересно, рожать когда будем онлайн?" — цитирует слова местных жителей nashgorod.ru.
Департамент здравоохранения по Тюменской области объяснил, что телеконсультация является одним из видов приёма. Если нет необходимости в очной встрече со специалистом, то можно рассказать о своих жалобах онлайн.
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