Жители Тюмени не оценили лечение по телевизору: "Возмущению нет предела"

Жители Тюмени раскритиковали приёмы врача через телеконсультацию и задались вопросом, как гастроэнтеролог будет смотреть печень пациентов через монитор.

"Возмущению нет предела! Это новый способ лечения у нас. Меня поражает наша медицина. Интересно, рожать когда будем онлайн?" — цитирует слова местных жителей nashgorod.ru.

Департамент здравоохранения по Тюменской области объяснил, что телеконсультация является одним из видов приёма. Если нет необходимости в очной встрече со специалистом, то можно рассказать о своих жалобах онлайн.