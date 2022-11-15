Член комитета Госдумы об индексации пенсий: дефицит бюджета на три года

В ближайшее время выплаты работающим пенсионерам индексировать не будут, заявила Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, в предстоящие три года в стране будет наблюдаться дефицит бюджета, а подобные меры требуют дополнительного финансирования.

"У нас дефицитный бюджет на ближайшие три года. Нам понадобится на реализацию индексации пенсии ещё не менее 600 млрд рублей, а в последующие годы эти цифры будут расти, так как у нас серьёзными темпами растут пенсии для неработающих пенсионеров", — пояснила член комитета ГД в беседе с Радио 1.

Она подчеркнула, что решать проблему необходимо, но пока на данные цели не хватает денег.