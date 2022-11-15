Мужчину-инвалида из Хакасии более 10 лет не берут на реабилитацию

В городе Черногорске республики Хакасия инвалид Сергей Иванов уже более 10 лет ждёт "путёвку" на медицинскую реабилитацию. По его словам, врачи обещали сообщить, как освободится место.

Однако спустя столько лет, мужчина так и не получил необходимую помощь.

"В 2020 году лечащий врач назначил Сергею медикаментозное лечение, однако в медицинской реабилитации ему отказали. С 2011 года он ни разу не получил помощи", — передаёт newkhakasiya.online.

По сообщению издания, делом занялись Минздрав и прокуратура.

Сергей стал инвалидом более 10 лет назад. Мужчина получил по спине несколько ударов битой, в результате чего он почти не может самостоятельно передвигаться и говорит с трудом.