Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Калеб Ларсон: промышленную базу США нужно снимать с мирного базиса
FP: Зеленский издал указ, который подорвал боевой дух украинцев
Обозреватель TAC Снайдер: США должны отказаться от попыток загнать РФ в угол
Рогов: в Запорожской области отбита крупная атака украинской штурмовой группы
Залужный: ВСУ не пойдут на переговоры с Россией
Эрдан: Киев проголосовал по резолюции против Израиля на ГА ООН "от обиды"
Зубец: лишение экономики РФ статуса рыночной ничего не изменит
Bloomberg: французам начнут отключать свет из-за неготовности АЭС к зиме
Генерал-майор Липовой о наёмниках: украинцев в эфире слышится всё меньше

Мужчину-инвалида из Хакасии более 10 лет не берут на реабилитацию

Общество

В городе Черногорске республики Хакасия инвалид Сергей Иванов уже более 10 лет ждёт "путёвку" на медицинскую реабилитацию. По его словам, врачи обещали сообщить, как освободится место.

Однако спустя столько лет, мужчина так и не получил необходимую помощь.

"В 2020 году лечащий врач назначил Сергею медикаментозное лечение, однако в медицинской реабилитации ему отказали. С 2011 года он ни разу не получил помощи", — передаёт newkhakasiya.online.

По сообщению издания, делом занялись Минздрав и прокуратура.

Сергей стал инвалидом более 10 лет назад. Мужчина получил по спине несколько ударов битой, в результате чего он почти не может самостоятельно передвигаться и говорит с трудом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Зеленский прибыл в Херсон.

Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Соломон Соловьев Знак зодиака 15 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев В России снятие грифа секретности не всегда приводило к нужному результату Сергей Лебедев Игорь Буккер Взгляд с Запада: Русофобия сродни антисемитизму Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Британцы назвали средневековьем привязывание людей к столбам в Херсоне
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ ликвидировала полевой лагерь ВСУ в зоне СВО на Днепре
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Мир. Новости мира
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Последние материалы
Рогов: в Запорожской области отбита крупная атака украинской штурмовой группы
Залужный: ВСУ не пойдут на переговоры с Россией
Мужчину-инвалида из Хакасии более 10 лет не берут на реабилитацию
Эрдан: Киев проголосовал по резолюции против Израиля на ГА ООН "от обиды"
Зубец: лишение экономики РФ статуса рыночной ничего не изменит
Bloomberg: французам начнут отключать свет из-за неготовности АЭС к зиме
Генерал-майор Липовой о наёмниках: украинцев в эфире слышится всё меньше
Японская компания Dentsu продаст активы партнёрам РФ: миллионные потери
Tagesspiegel: Германия и Польша "поссорились" из-за подготовки боевиков ВСУ
Политолог Миронов: Небензя разоблачил "хитрый" план Украины и Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников