Санкции нанесли удар по мёртвым: крематории РФ столкнулись с проблемами

На фоне возросшего спроса на кремацию в Воронеже закрылся единственный крематорий, в котором сломалась печь чешского производства. Отремонтировать печь пока не могут из-за санкций.

Кремация значительно удешевляет стоимость похорон, что привлекает к этой услуге всё больше людей.

Неделю назад стало известно о приостановлении работы Воронежского крематория, который работает в городе около трёх лет. Сотрудники учреждения, расположенного на территории Юго-Западного кладбища, не могут починить чешскую печь, так как столкнулись с проблемами покупки комплектующих. Виной всему — антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции США переходят к точечной работе.

По информации newizv.ru, в Москве при этом успешно работают три государственных крематория, в которых импортное оборудование постепенно заменяется на российское.