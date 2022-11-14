На фоне возросшего спроса на кремацию в Воронеже закрылся единственный крематорий, в котором сломалась печь чешского производства. Отремонтировать печь пока не могут из-за санкций.
Кремация значительно удешевляет стоимость похорон, что привлекает к этой услуге всё больше людей.
Неделю назад стало известно о приостановлении работы Воронежского крематория, который работает в городе около трёх лет. Сотрудники учреждения, расположенного на территории Юго-Западного кладбища, не могут починить чешскую печь, так как столкнулись с проблемами покупки комплектующих. Виной всему — антироссийские санкции.
Ранее сообщалось, что антироссийские санкции США переходят к точечной работе.
По информации newizv.ru, в Москве при этом успешно работают три государственных крематория, в которых импортное оборудование постепенно заменяется на российское.
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