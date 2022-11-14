Шукшина о призыве Симоньян наказать лгунов: "Наказывать будет Красовский?"

Мария Шукшина прокомментировала инициативу Маргариты Симоньян разобраться с теми чиновниками, которые вводили в заблуждение своих руководителей.

Заслуженная артистка России отреагировала на предложение главного редактора RT не оставлять безнаказанными лгунов, которые способствовали распространению дезинформации о СВО.

Симоньян призвала наказывать должностных лиц, связанных со спецоперацией на Украине, за вранье начальству.

"Наказывать будет Красовский?" — прокомментировала предложение главы RT Мария Шукшина.

Ранее Мария Шукшина отчитала телеведущего Антона Красовского за слова о расправе над украинскими детьми. Актриса отметила, что ей понятно, почему нас называют фашистами.