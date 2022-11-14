Мария Шукшина прокомментировала инициативу Маргариты Симоньян разобраться с теми чиновниками, которые вводили в заблуждение своих руководителей.
Заслуженная артистка России отреагировала на предложение главного редактора RT не оставлять безнаказанными лгунов, которые способствовали распространению дезинформации о СВО.
Симоньян призвала наказывать должностных лиц, связанных со спецоперацией на Украине, за вранье начальству.
"Наказывать будет Красовский?" — прокомментировала предложение главы RT Мария Шукшина.
Ранее Мария Шукшина отчитала телеведущего Антона Красовского за слова о расправе над украинскими детьми. Актриса отметила, что ей понятно, почему нас называют фашистами.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.