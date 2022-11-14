В Ставропольском крае диабетики не получают обещанные властями инструменты

Глава Южной межрегиональной диабетической ассоциации Наталья Лоу-Иванова рассказала о проблемах при лечении граждан в Ставропольском крае.

Как напомнила собеседница newstracker.ru, власти должны обеспечивать больных сахарным диабетом препаратами и медицинскими изделиями. При этом инвалидам чиновники помогают на федеральном уровне, а остальные россияне получают поддержку благодаря региональному бюджету, отметила эксперт.

"Я являюсь инвалидом третьей группы, но меня не обеспечивают ланцетами, спиртом, системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови", — сообщила специалист.

По её словам, пациенты вынуждены использовать одну иглу. Из-за этого возникают травмы и огрубления, предупредила Лоу-Иванова.