Глава Южной межрегиональной диабетической ассоциации Наталья Лоу-Иванова рассказала о проблемах при лечении граждан в Ставропольском крае.
Как напомнила собеседница newstracker.ru, власти должны обеспечивать больных сахарным диабетом препаратами и медицинскими изделиями. При этом инвалидам чиновники помогают на федеральном уровне, а остальные россияне получают поддержку благодаря региональному бюджету, отметила эксперт.
"Я являюсь инвалидом третьей группы, но меня не обеспечивают ланцетами, спиртом, системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови", — сообщила специалист.
По её словам, пациенты вынуждены использовать одну иглу. Из-за этого возникают травмы и огрубления, предупредила Лоу-Иванова.
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