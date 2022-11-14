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В России запретят высаживать из поездов безбилетников до 16 лет

Общество

Министерство транспорта России запретило выгонять граждан до 16 лет из поездов по причине отсутствия билета.

По опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры РФ информации, эта норма начнёт действовать в сентябре 2023 года. Сотрудники ведомства уже утвердили новые правила перевозок.

Ранее журналисты vostokmedia.com рассказали о конфликте между безбилетником и водителем автобуса. Мужчина пытался догнать пассажира, который выбежал на улицу. Он в ходе ссоры распылил в лицо водителю газовый баллончик.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Наталия Красовская
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