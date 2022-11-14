Министерство транспорта России запретило выгонять граждан до 16 лет из поездов по причине отсутствия билета.
По опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры РФ информации, эта норма начнёт действовать в сентябре 2023 года. Сотрудники ведомства уже утвердили новые правила перевозок.
Ранее журналисты vostokmedia.com рассказали о конфликте между безбилетником и водителем автобуса. Мужчина пытался догнать пассажира, который выбежал на улицу. Он в ходе ссоры распылил в лицо водителю газовый баллончик.
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