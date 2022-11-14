Российский лидер Владимир Путин высоко оценил заслуги жены руководителя Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой в укреплении института семьи.
"Присвоить звание "Мать-героиня" Кадыровой Медни Мусаевне", — написали в указе президента, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Это звание получила и россиянка Ольга Дехтяренко, которая живёт в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее глава Чечни сравнил специальную военную операцию на Украине со священным сражением против сатанистов.
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