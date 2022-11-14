Путин присвоил супруге главы Чечни Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил заслуги жены руководителя Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой в укреплении института семьи.

"Присвоить звание "Мать-героиня" Кадыровой Медни Мусаевне", — написали в указе президента, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Это звание получила и россиянка Ольга Дехтяренко, которая живёт в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее глава Чечни сравнил специальную военную операцию на Украине со священным сражением против сатанистов.