Жириновский точно знал, каким будет мир через 30 лет

В очередной раз пользователи интернета в очередной раз удивляются по поводу точности прогнозов Владимира Жириновского. Эксцентричный политик ещё в в 90-х годах прошлого века и начале "нулевых" знал, каким будет мир через 30 лет.

Подборку выступлений ныне покойного лидера ЛДПР опубликовал в своём Telegram-канале журналист Роман Голованов.

Цитаты:

"Запад не может существовать, потому что у него ни экономики, ни идеологии, ни веры. В таких условиях единственным выходом для оппонентов Москвы является война".

"Они 300 лет устраивают войны против нас. Каждые 10 лет. И сейчас им (Западу) нужна не Украина. Им нужен Крым, чтоб оттуда ушёл наш флот. Им нужно подойти к Курску, к Краснодарскому краю… Не вы (Украина) нужны им. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо…"