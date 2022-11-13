Колташов: бизнес-элита Путина не простит

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что "некоторая" часть российской бизнес-элиты "не простит" Владимиру Путину спецоперации на Украине. А потому он не исключает попытки устроить в нашей стране что-то вроде "майдана".

По словам экономиста и политолога, ратующие за прекращение боевых действий крупные бизнесмены крайне обеспокоены потерей своих активов и падением доходов и заранее согласны на любые условия Вашингтона и Киева, "лишь бы СВО закончилась".

"Этим людям было бы комфортнее, если бы Россия стала очередной американской колонией. Поэтому глава нашего государства, который не намерен этого допустить, им как кость в горле, — сказал Колташов в интервью "Царьграду". — Они никогда не простят российскому президенту ни СВО, ни вообще любую деятельность по воссоединению русских земель. Просто потому, что это не нравится кукловодам на Западе. А значит, эти представители бизнес-элиты будут готовиться к свержению Путина".

Он напомнил, что попытки организовать "майдан" уже были:

летом 2019 года на фоне выборов в Мосгордуму (тогда в Москве проводились протестные акции).

"Конечно, самих организаторов (из числа недовольных олигархов) видно не было. Но были студенты Высшей школы экономики. Были задержанные пограничниками украинские бандеровцы, которые ехали к нам, чтобы создать боевой элемент в Москве", — пояснил Колташов, отметив, что "своих" боевиков у наших "оппозиционеров", стараниями правоохранительных органов, нет.