Глава Курчатовского института ожидает роста смертности от COVID до 90%

Выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что человечество сталкивается с потенциально неизбежной угрозой, которая придёт из биолабораторий.

И угроза эта — новый штамм коронавируса, смертность от которого составит 90%.

По словам учёного, настало время обратить самое пристальное внимание на биолаборатории США, раскиданные по всему миру:

"Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело".

Но главная угроза, отметил Ковальчук, даже не в этом:

"Мы живем в мире, в котором есть две опасности: кибер- и био-. С киберопасностью, если совсем будет плохо, очень легко справиться. Рубильник выключил и киберопасность исчезла. Всё! <…> Но убьют нас с вами другим путем — придет COVID со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все. Пора понять, что биоопасность стала главной — с ней вы ничего поделать не сможете".