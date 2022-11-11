В России действует презумпция согласия на донорство органов.
В Новосибирской области в 2022 году пополнились базы донорских органов. Родственников совершеннолетних доноров не оповещают о пересадке органов.
Случается, что родные умершего желают найти спасенных пациентов, чтобы услышать, как в их груди бьется сердце их близкого человека.
Ранее сообщалось, что Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение семи дней.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина объяснила в беседе с изданием atas.info, что любой человек может стать неожиданно для себя, как донором, так и пациентом.
"Мы с родными доноров не общаемся. Это этическая сторона", — рассказала Лада Шалыгина. — Согласие родителей требуется, если донору органов еще нет 18 лет. В остальных случаях, родственников совершеннолетнего умершего человека не ставят в известность об изъятии органов.
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