От родственников погибшего скрывают, что он стал донором органов

В России действует презумпция согласия на донорство органов.

В Новосибирской области в 2022 году пополнились базы донорских органов. Родственников совершеннолетних доноров не оповещают о пересадке органов.

Случается, что родные умершего желают найти спасенных пациентов, чтобы услышать, как в их груди бьется сердце их близкого человека.

Ранее сообщалось, что Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение семи дней.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина объяснила в беседе с изданием atas.info, что любой человек может стать неожиданно для себя, как донором, так и пациентом.

"Мы с родными доноров не общаемся. Это этическая сторона", — рассказала Лада Шалыгина. — Согласие родителей требуется, если донору органов еще нет 18 лет. В остальных случаях, родственников совершеннолетнего умершего человека не ставят в известность об изъятии органов.