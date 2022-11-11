В Белгороде появился "фонд", который начал охоту на "киевских голубей"

В Белгороде появился некий "Фондом борьбы с биологическим терроризмом", который начал охоту на "киевских голубей".

В Сети появилась организация, которая именует себя "Фондом борьбы с биологическим терроризмом". Своей целью они называют привлечение внимания общества к риску "биологического вмешательства при помощи зверей, насекомых и птиц, которые могут проникнуть в нашу страну с Украины".

Данная организация работает только в Белгородской области. "МК" пишет, что в "фонде" работает жительница Белгорода, которая ранее сообщала о находке коробки с голубями.

"Наш фонд занимается выявлением подозрительных особей, которых могли вывести в рассекреченных украинских лабораториях", — заявляют в "фонде".

Организаторы "фонда" пишут крайне странные сообщения. Так, например, в одном из сообщений они заявляют, что украинские голуби доставляют противникам "фонда" деньги в иностранной валюте.

"<…> это говорит о неоспоримом вмешательстве Соединенных Штатов Америки в нашу информационную повестку", — заявляют организаторы "фонда".

Также они пишут, что белые голуби, которых в России всегда было много, это "точно не наши" птицы. Организаторы призывают сообщать им обо всех подозрительных особях, которых люди встречают на улице.

Стоит отметить, что коробка с голубями действительно была. На место прибыли специалисты, которые произвели отбор проб биоматериала и направили материал "для дальнейших исследований".