После прорыва канализационного коллектора в Волгограде в пробах воды, взятых из Волги, выявили единичные случаи превышений по микробиологическим показателям. У специалистов вызвали также вопросы и пробы почвы в сквере имени Пахмутовой. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.
В ведомстве отметили, что пробы почвы, отобранные в месте сброса стоков в Волгу и в сквере, также не отвечают установленным нормативам.
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