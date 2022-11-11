Роспотребнадзор обнаружил патогенную флору в Волге

После прорыва канализационного коллектора в Волгограде в пробах воды, взятых из Волги, выявили единичные случаи превышений по микробиологическим показателям. У специалистов вызвали также вопросы и пробы почвы в сквере имени Пахмутовой. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.

В ведомстве отметили, что пробы почвы, отобранные в месте сброса стоков в Волгу и в сквере, также не отвечают установленным нормативам.