Блогер Некоглай сам попросил выслать его быстрее в Молдавию

Молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай), которого суд постановил выдворить из России за пародию на бойца ВС РФ, сам просился, чтобы его быстрее отправили в Кишинёв. Он раскаялся, подчеркнув, что давления на него не оказывалось, и попросил прощения, пишет EADaily.

"Я просто хочу домой. Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь", — приводит портал слова блогера, сказанные им в суде.