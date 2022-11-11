Молдавский блогер Николай Лебедев (Некоглай), которого суд постановил выдворить из России за пародию на бойца ВС РФ, сам просился, чтобы его быстрее отправили в Кишинёв. Он раскаялся, подчеркнув, что давления на него не оказывалось, и попросил прощения, пишет EADaily.
"Я просто хочу домой. Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь", — приводит портал слова блогера, сказанные им в суде.
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