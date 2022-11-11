Садальский о конфликте Маковецкого и Максаковой: "Бьющий женщин — это трус"

Станислав Садальский назвал Сергея Маковецкого трусом за то, что он якобы сцепился "в рукопашной схватке" с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.

Садальский заступился за Людмилу Максакову, которая, по его словам, стала жертвой дебоша актёра Сергея Маковецкого в самолёте.

"Если мужчина бьёт женщину, то это может говорить только о том, что он абьюзер. Называть такого мужчину "мужчиной" нельзя. Мужчина, бьющий женщин — это трус (вряд ли он бы полез драться с равным себе по силам мужчиной)", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём микроблоге.

Садальский отметил, что Маковецкий — прекрасный актёр с "пораненной нервной системой".

"Он безумен и готов драться даже с дамой", — возмутился заслуженный артист РСФСР.

Садальский укорил дирекцию театра Вахтангова, которая, по его словам, "защищает женоненавистников".