Станислав Садальский назвал Сергея Маковецкого трусом за то, что он якобы сцепился "в рукопашной схватке" с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.
Садальский заступился за Людмилу Максакову, которая, по его словам, стала жертвой дебоша актёра Сергея Маковецкого в самолёте.
"Если мужчина бьёт женщину, то это может говорить только о том, что он абьюзер. Называть такого мужчину "мужчиной" нельзя. Мужчина, бьющий женщин — это трус (вряд ли он бы полез драться с равным себе по силам мужчиной)", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём микроблоге.
Садальский отметил, что Маковецкий — прекрасный актёр с "пораненной нервной системой".
"Он безумен и готов драться даже с дамой", — возмутился заслуженный артист РСФСР.
Садальский укорил дирекцию театра Вахтангова, которая, по его словам, "защищает женоненавистников".
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