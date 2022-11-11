Ресторатор Миронов: заведения, скрывавшие доходы в общепите, вряд ли закроются

Весь российский бизнес должен находиться в равных конкурентных условиях. Об этом заявил ресторатор Сергей Миронов, комментируя в интервью Pravda.Ru выявление крупномасштабной схемы легализации доходов в сфере общепита.

По его словам, только Федеральная налоговая служба (ФНС) знает, сколько ресторанов в РФ используют эту незаконную систему.

"Мы знаем, что такие схемы есть, к сожалению. Ресторанному рынку это не нужно, потому что уход от налогов и незаконная оптимизация негативно влияют на всю сферу общественного питания. Чёрных схем не должно быть, рынок идёт по направлению к обелению", — сказал эксперт.

Он также добавил, что теневые площадки "перекашивают" цены в ресторанах и рынок труда. При этом Миронов убеждён: заведения, которые скрывали свою прибыль от ФНС, скорее всего, продолжат работать.

"Данное нарушение вряд ли повлечёт за собой закрытие. Им, наверное, грозят штрафы, взыскания налоговых недоимок", — считает ресторатор.

Ранее специалисты ФНС совместно с сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга обнаружили крупномасштабную схему по отмыванию и сокрытию денег в области общественного питания. Правоохранители пресекли работу теневой площадки, в рамках которой предлагались высокотехнологичные незаконные услуги.